Конфискованные у экс-губернатора Сахалина два Bentley опять выставили на торги

28.03.18 07:42

© РИА Новости. Максим Богодвид

28 марта. Interfax-Russia.ru - Территориальное управление Росимущества в Москве повторно выставило на торги конфискованный у сахалинского экс-губернатора Александра Хорошавина автомобиль Bentley Mulsanne, который отказался выкупать победитель предыдущего аукциона, сообщает ведомство.

Престижный автомобиль 2012 года выпуска выставлен на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ по той же начальной цене - почти 2,6 млн рублей. Заявки на участие в электронных торгах принимаются до 10:00 мск 26 апреля, аукцион назначен на 7 мая 2018 года.

Как поясняет ведомство, победитель аукциона, который прошел 12 февраля 2018 года, отказался подписывать договор купли-продажи Bentley Mulsanne, но внес задаток в сумме 259,8 тыс. рублей, который уйдет в федеральный бюджет.

Росимущество также сообщает, что продолжается прием заявок на участие в электронных торгах по продаже еще одного автомобиля из гаража А.Хорошавина - Bentley Continental 2014 года выпуска.

16 марта он уже выставлялся на торги за более 6,3 млн рублей, но желающих купить его по такой цене тогда не нашлось. В связи с этим торги признали несостоявшимися.

В этот раз стартовая цена Bentley Continental понижена на 30% и составила чуть более 4,4 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 10:00 мск 30 марта 2018 года, аукцион назначен на 6 апреля.

"Принять участие в аукционе может каждый подавший заявку в установленном порядке, преференций для приобретения имущества для кого-либо не предусмотрено. Для подачи заявки и участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке. Принцип аукциона предусматривает возможность увеличения начальной цены продажи участниками", - напоминает Росимущество.