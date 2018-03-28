Полеты из Владивостока в Пекин начали "Уральские авиалинии" с частотой три раза в неделю

28.03.18 08:11

© РИА Новости. Евгений Биятов

28 марта. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" в рамках летнего расписания аэропорта "Владивосток" открыла новый рейсы в Пекин с частотой три раза в неделю, сообщила пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ).

Рейсы выполняются по понедельникам, средам и пятницам на Airbus А320.

Кроме того, в летнем расписании "Уральские авиалинии" продолжают выполнять рейсы из Владивостока в китайские города Харбин и Чанчунь.

На летнее расписание аэропорт "Владивосток" перешел 25 марта.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок. Компания базируется в "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Крупнейший акционер компании - ее генеральный директор Сергей Скуратов. Флот перевозчика состоит из 43 самолетов, все производства Airbus (двадцать три А320, тринадцать А321 и семь А319).

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает 45 направлений, полеты по которым совершают 18 российских и зарубежных авиакомпаний.

АО "Международный аэропорт Владивосток" в 2017 году обслужило 2,179 млн пассажиров, что на 18% превысило показатель 2016 года.