В Омске двенадцатилетний школьник попал в больницу, отравившись алкоголем

28.03.18 08:17

© РИА Новости. Сергей Субботин

28 марта. Interfax-Russia.ru - Полиция в Омске выясняет обстоятельства отравления спиртным 12-летнего мальчика, сообщает в среду пресс-служба Управления МВД России по региону.

Ребенок был доставлен в больницу вечером 26 марта, врач поставили диагноз отравление алкоголем. Как выяснила полиция, куда медики сообщили о случившемся, мальчик вместе с тремя приятелями праздновал день рождения одного из них.

"Подростки распивали алкогольный коктейль. Через некоторое время школьник плохо почувствовал себя и лег на снег. Несовершеннолетние сообщили о случившемся родителям подростка, которые вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас ребенок уже отпущен из больницы домой.

Никто из детей не состоял на профилактическом учете в органах внутренних дел и к неблагополучным не относится.

В отношении родителей правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 20.22 КоАП РФ "Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Полиция продолжает проверку по факту случившегося.