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28.03.18 08:17
В Омске двенадцатилетний школьник попал в больницу, отравившись алкоголем
Ребенок был доставлен в больницу вечером 26 марта, врач поставили диагноз отравление алкоголем. Как выяснила полиция, куда медики сообщили о случившемся, мальчик вместе с тремя приятелями праздновал день рождения одного из них.
"Подростки распивали алкогольный коктейль. Через некоторое время школьник плохо почувствовал себя и лег на снег. Несовершеннолетние сообщили о случившемся родителям подростка, которые вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас ребенок уже отпущен из больницы домой.
Никто из детей не состоял на профилактическом учете в органах внутренних дел и к неблагополучным не относится.
В отношении родителей правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 20.22 КоАП РФ "Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции".
Полиция продолжает проверку по факту случившегося.
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