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Последний сеанс: следователи выясняют, кто и зачем запер двери в кинозалах в "Зимней Вишне"
 
 
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28.03.18 08:24

Опознаны 27 человек, погибших в "Зимней вишне"

© РИА Новости. Валерий Мельников
28 марта. Interfax-Russia.ru - Специалисты к утру среды опознали уже 27 жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", сообщил журналистам начальник главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов.

"К настоящему моменту опознаны 27 человек. Запланированы оказание помощи, работа горячей линии, контроль за выплатой компенсаций и выдача тел родным", - сказал А.Мамонтов.

По его словам, по состоянию на среду, погибшими числятся 64 человека.

А.Мамонтов добавил, что четыре тела отправлены на дополнительную экспертизу.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть также госпитализированные и пропавшие без вести. По всей России траур объявлен 28 марта.

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