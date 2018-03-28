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28.03.18 08:24
Опознаны 27 человек, погибших в "Зимней вишне"
"К настоящему моменту опознаны 27 человек. Запланированы оказание помощи, работа горячей линии, контроль за выплатой компенсаций и выдача тел родным", - сказал А.Мамонтов.
По его словам, по состоянию на среду, погибшими числятся 64 человека.
А.Мамонтов добавил, что четыре тела отправлены на дополнительную экспертизу.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.
По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть также госпитализированные и пропавшие без вести. По всей России траур объявлен 28 марта.
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