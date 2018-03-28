Опознаны 27 человек, погибших в "Зимней вишне"

28.03.18 08:27

© РИА Новости. Александр Гальперин

28 марта. Interfax-Russia.ru - Специалисты к утру среды опознали уже 27 жертв пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", сообщил журналистам начальник главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов

"К настоящему моменту опознаны 27 человек ", - сказал А.Мамонтов.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть также госпитализированные и пропавшие без вести. По всей России траур объявлен 28 марта.