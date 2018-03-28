Вода сошла с территорий 14 населенных пунктов Алтайского края, подтопленного половодьем

28.03.18 08:30

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

28 марта. Interfax-Russia.ru - Вертолет Ми-8 передислоцирован из Красноярска в Алтайский край, чтобы оперативно отслеживать паводковую ситуацию с воздуха, сообщает пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону в среду.

"Ситуация полностью под контролем. В 14 населенных пунктах по сравнению со вчерашними сутками вода сошла. Незамедлительно начинают работать комиссии по оценке ущерба. (...) Вертолет Ми-8 МЧС России передислоцирован из Красноярска в Барнаул для проведения профилактических работ с воздуха. Авиация будет нести дежурство в регионе до стабилизации гидрологической обстановки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гидрологическая обстановка, вызывающая подтопления населенных в Алтайском крае, продолжает развиваться: начав с южных районов края паводок продвигается в направлении обского бассейна. Реки Ануй, Алей, Песчаная, Каменка, Калманка, Чарыш наполнены талой водой и ледовыми массами, сошедшими с возвышенности. Все это продолжает движение к Оби и вызывает подтопление. В настоящее время подтоплены населенные пункты в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Петропавловском, Смоленском, Советском, Третьяковском, Курьинском, Быстроистокском, Целинном, Усть-Калманском районах.

Во всех этих районах усилены группировки спасателей. Для ликвидации последствий паводка задействовано 1,5 тыс. человек, 440 единиц техники.

"Обилие снега и промерзшая земля, которая не позволяет влаге впитываться, поэтому стремительные потоки воды заливают обширные территории. Осадки усугубляют обстановку и, по прогнозам синоптиков, осадки до конца месяца возобновятся. Пока расслабляться рано", - подчеркивается в пресс-релизе.