СКР проверит действия украинского пранкера в связи с пожаром в Кемерово

28.03.18 08:46

© РИА Новости. Андрей Огородник

28 марта. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет России проверит действия украинского пранкера, распространявшего ложную информацию о количестве жертв на пожаре в Кемерово.

"Установлен иностранный гражданин, распространявший заведомо ложную информацию о количестве погибших при пожаре в Кемерово с целью дестабилизации ситуации в регионе", - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, "пранкер Евгений Вольнов звонил в медицинские учреждения и государственные органы, распространяя заведомо ложную информацию". Тем самым он вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших, пояснила представитель следствия.

"Соответствующая правовая оценка его действиям будет дана в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при пожаре",- подчеркнула С. Петренко.

Е.Вольнов - украинский пранкер, прославившийся множеством телефонных розыгрышей в Интернете.