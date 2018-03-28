Петербуржцам предложат погрузиться в произведения Малера и Шостаковича, сидя на подушках в Манеже

28.03.18 08:54

© РИА Новости. Алексей Даничев

28 марта. Interfax-Russia.ru - Симфонический оркестр Санкт-Петербурга в рамках цикла "Великая и ужасная музыка XX века" представит в среду вокально-симфоническое произведение "Песнь о Земле" Густава Малера, сообщает городской комитет по культуре.

Вокальные партии исполнят лауреаты международных конкурсов Анастасия Мещанова и Дмитрий Воропаев в центральном выставочном зале "Манеж".

В программу первого концерта цикла также войдет "Ноктюрн для скрипки с оркестром" Дмитрия Шостаковича, на которого Г.Малер оказал серьезное влияние, отмечается в сообщении.

Концерт пройдет в непривычном формате: вместо строгой рассадки и рядов зрительных кресел зрителям будет предложено расположиться на подушках, отказаться от условностей концертного зала и погрузиться в звук, добавляют в комитете.