При пожаре в Кемерово погибли 64 человека, без вести пропавших нет

28.03.18 09:19

© РИА Новости. Максим Богодвид

28 марта. Interfax-Russia.ru - Власти не располагают данными о гражданах, пропавших без вести в результате пожара в торговом центре в Кемерово, общее число жертв - 64 человека, сообщил замглавы МЧС России Владлен Аксенов.

"Пропавших без вести нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем", - сказал В.Аксенов в среду журналистам.

Он отметил, что на текущий момент установлена гибель 64 посетителей торгового центра "Зимняя вишня".

Ранее в среду активист Расим Яролиев сообщил, что члены инициативной группы, занимающиеся поиском без вести пропавших в пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", скорректировали свой список погибших и пропавших без вести после проверки данных.

"После проверки информации список сократился с 86 до 77 человек: 25 опознанных погибших, 39 без вести пропавших и 13 человек, информацию о пропаже которых нам дало население", - сказал Р.Яролиев.

Он пояснил, что список сократился, в том числе потому, что люди давали данные женщин с девичьими фамилиями.

На стихийном митинге, который проходил на площади Советов в Кемерове во вторник, начали собирать информацию от населения о пропавших на пожаре. В первый день сбора информации активисты получили данные о 85 пропавших без вести.