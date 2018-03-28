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28.03.18 09:25
У жителя Крыма изъяли сотни предметов старины, в том числе оружие
"Сотрудники провели обследование дома гражданина Российской Федерации, жителя Армянска. Выявлены более 400 предметов старины, в том числе - металлический нож, штык-нож, сабля, ударник, металлические наконечники, затворы, наконечники от стрел, монеты, пуговицы. Часть найденного, предположительно, относится к холодному оружию", - говорится в пресс-релизе.
Находки направили в "Центральный музей Тавриды" в Симферополь для проведения культурной и исторической оценки.
По ее результатам будет решаться вопрос о привлечении владельца клада к уголовной ответственности по статье 243.3 УК России (уклонение исполнителя земляных, строительных, археологических полевых работ от обязательной передачи государству предметов, имеющих особую культурную ценность).
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