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28.03.18 09:25

У жителя Крыма изъяли сотни предметов старины, в том числе оружие

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
28 марта. Interfax-Russia.ru - Пограничники обнаружили у жителя Крыма более 400 предметов, возможно, представляющих культурную и историческую ценность, их изъяли и передали в музей на экспертизу, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по республике в среду.

"Сотрудники провели обследование дома гражданина Российской Федерации, жителя Армянска. Выявлены более 400 предметов старины, в том числе - металлический нож, штык-нож, сабля, ударник, металлические наконечники, затворы, наконечники от стрел, монеты, пуговицы. Часть найденного, предположительно, относится к холодному оружию", - говорится в пресс-релизе.

Находки направили в "Центральный музей Тавриды" в Симферополь для проведения культурной и исторической оценки.

По ее результатам будет решаться вопрос о привлечении владельца клада к уголовной ответственности по статье 243.3 УК России (уклонение исполнителя земляных, строительных, археологических полевых работ от обязательной передачи государству предметов, имеющих особую культурную ценность).

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