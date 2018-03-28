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28.03.18 09:31
Москва продолжает вспоминать жертв трагедии в Кемерово
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", к месту скорби на Манежной при входе в Александровский сад, образованном в минувший вторник, с раннего утра среды москвичи приносят цветы. Некоторые приходят организованными группами, например, школьными классами.
К настоящему времени у временного мемориала, где разместили фотографии жертв трагедии, уже лежат тысячи цветов и сотни мягких игрушек. Кто-то приносит и зажигает свечи, часть скорбящих оставляют иконки и записки со словами соболезнований.
Кроме того, москвичи также продолжают приходить к памятнику Пушкину на одноименной площади, где во вторник вечером прошла стихийная акция памяти погибших в Кемерово.
В Москве, как и по всей России, в день общенационального траура в среду приспущены флаги на зданиях и в учреждениях, отменены развлекательные мероприятия.
По данным ГУ МВД России по Москве, только за вечер вторника в акциях памяти в столице приняли участие около 12 тыс. человек.
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