Москва продолжает вспоминать жертв трагедии в Кемерово

28.03.18 09:31

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

Москва. 28 марта. Interfax-Russia.ru - Сотни людей продолжают приходить к временному мемориалу памяти погибших при пожаре в Кемерово в центре столицы на Манежной площади у подножия угловой Арсенальной башни Московского Кремля.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", к месту скорби на Манежной при входе в Александровский сад, образованном в минувший вторник, с раннего утра среды москвичи приносят цветы. Некоторые приходят организованными группами, например, школьными классами.

К настоящему времени у временного мемориала, где разместили фотографии жертв трагедии, уже лежат тысячи цветов и сотни мягких игрушек. Кто-то приносит и зажигает свечи, часть скорбящих оставляют иконки и записки со словами соболезнований.

Кроме того, москвичи также продолжают приходить к памятнику Пушкину на одноименной площади, где во вторник вечером прошла стихийная акция памяти погибших в Кемерово.

В Москве, как и по всей России, в день общенационального траура в среду приспущены флаги на зданиях и в учреждениях, отменены развлекательные мероприятия.

По данным ГУ МВД России по Москве, только за вечер вторника в акциях памяти в столице приняли участие около 12 тыс. человек.