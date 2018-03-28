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28.03.18 10:12

Более 100 малых сел исчезнут с карты Сахалина

© РИА Новости. Илья Тимин
28 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство Сахалинской области готовит законопроект по добровольному расселению неперспективных малых сел региона, жители которых смогут купить жилье по жилищным сертификатам, сообщил депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников.

"К малочисленным селам численностью населения до 100 человек в регионе относятся 115 населенных пунктов с общей численностью постоянно проживающего населения почти 2,9 тыс. человек. Из них 32 села - с нулевой численностью, то есть села есть, а никто там не проживает, люди снимают жилье в других населенных пунктах. К нам постоянно поступают обращения от жителей таких сел с просьбами переселить их в райцентры", - сообщил депутат журналистам в среду.

На их переселение, по его словам, в ценах 2015 года (Минстрой региона проводил расчеты в 2015 году - ИФ) требовалось почти 2 млрд рублей бюджетных средств.

В настоящее время законопроект по расселению малых сел готовит рабочая группа, в которую вошли представители региональных Минстроя, Минфина и Минэкономразвития, а также депутаты Сахалинской облдумы.

По словам А.Болотникова, входящего в эту рабочую группу, в ближайшие дни законопроект будет готов, его передадут на утверждение губернатору региона, после чего документ должны согласовать в Облдуме.

Согласно законопроекту, в 2019 году в качестве пилотных проектов планируется расселить несколько самых малочисленных сел. В дальнейшем уже по отработанному механизму расселят остальные.

Расселение будет добровольным, то есть на сходе села большинство его жителей должны дать согласие на смену места жительства. После чего сельчанам вручат жилищные сертификаты, и они смогут купить квартиры в любом населенном пункте Сахалинской области.

Он также отметил, что участники программы "Дальневосточный гектар" не хотят брать земли в малых селах Сахалина, хотя там есть инженерная инфраструктура. Они предпочитают обосноваться на юге острова вблизи Южно-Сахалинска.

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