Недостроенное здание рынка рухнуло под тяжестью снега в Саратове, никто не пострадал

28.03.18 10:22

© РИА Новости. Денис Гуков

28 марта. Interfax-Russia.ru - Недостроенное здание обрушилось под тяжестью снега в Кировском районе Саратова в среду, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в областной службе спасения.

"Инцидент произошел на улице Аэропорт, около автосалона. Металлические конструкции пустующего недостроенного ангара площадью около 300 кв.м сложились как "карточный домик" под тяжестью снега. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

По информации местных СМИ, в этом здании планировалось разместить новый рынок.