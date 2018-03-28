Шквалистый ветер оставил без электричества более 3 тысяч человек в Хабаровском крае

28.03.18 11:14

© РИА Новости. Георгий Зимарев

28 марта. Interfax-Russia.ru - Перебои с электроснабжением из-за шквалистого ветра начались в домах жителей южных районов Хабаровского края, сообщает в среду пресс-служба филиала "Хабаровских электрических сетей".

"Без электричества остается часть жителей поселков Ракитное, Черная речка, Бычиха, Корфовский Хабаровского района и село Петровичи в районе им. Лазо. На местах аварии работают дежурные бригады", - говорится в сообщении.

По данным энергетиков, без света остались около 3,5 тыс. жителей.

Электроснабжение планируется восстановить в ближайшее время.