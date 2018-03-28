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Круизное сообщение между Крымом и Сочи возобновится с конца апреля

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
28 марта. Interfax-Russia.ru - Круизное сообщение на лайнере "Князь Владимир" в Черноморском регионе, между Краснодарским краем и Крымом, возобновится 29 апреля, сообщила компания "Черноморские круизы" (владелец теплохода) в среду.

"В период навигации 2018 года с 29 апреля по 7 октября лайнер совершит 24 рейса", - говорится в сообщении.

В этом году круиз проходит по маршруту: порт Сочи (стоянка два дня), порт Новороссийск (один день), порт Ялта (два дня), порт Севастополь (один день).

Максимально возможная загрузка лайнера составляет 800 пассажиров и 250 членов экипажа. "Однако в этом году в целях обеспечения комфортного отдыха "Черноморские круизы" приняли решение размещать не более 600 пассажиров на борту в рамках одного рейса. Это позволит избежать ожидания на шведской линии, в общественных зонах у бассейна или в концертном зале", - говорится в пресс-релизе.

В 2018 году путевки будут продавать туроператор и судовладелец круизного лайнера - "Черноморские круизы", а также основной агент - компания "Инфофлот".

"На сегодня продано более 3,3 тыс. путевок, что демонстрирует нарастающую популярность маршрута. Для сравнения: за всю навигацию 2017 года было перевезено более 5 тысяч пассажиров", - отмечается в сообщении.

Пассажиров лайнера "Князь Владимир" ждет ряд новинок: к перечню прошлогодних береговых экскурсий добавлены 10 новых экскурсионных маршрутов. Кроме того, на борту теплохода появится караоке-бар.

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