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28.03.18 11:41

Вице-премьером правительства Ставрополья назначен Николай Афанасов

© РИА Новости. Руслан Кривобок
28 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров представил членам регионального кабмина нового заместителя председателя правительства края Николая Афанасова, сообщает пресс-служба главы региона.

"В сферу полномочий Н.Афанасова будут входить вопросы реализации государственной политики в области анализа, прогнозирования и стратегического планирования экономического развития региона", - сказано в сообщении.

Ранее Н.Афанасов работал в налоговых органах, занимал должность заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось, что во вторник губернатор Ставрополья принял отставку заместителя председателя правительства Ставропольского края Андрея Мурги.

А.Мурга занимал пост заместителя председателя правительства региона с августа 2017 года.

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