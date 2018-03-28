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28.03.18 12:01

Парк с детским городком и скульптурами зверей Карелии появится в Западном Бутово

© РИА Новости. Владимир Вяткин
28 марта. Interfax-Russia.ru - Парк с детским городком, панда-парком и скульптурами зверей Карелии появится в Западном Бутово, сообщил в среду руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

"На территории 2,56 га в составе ЖК "Белые ночи" появится детский городок, места для больших праздников, а также скульптуры животных со специальной поверхностью, имитирующей прикосновения, например, к настоящему медведю или лосю", - сообщил В.Жидкин.

Он отметил, что инвестиции в проект составят более 50 млн рублей.

По его словам, центральным элементом концепции станет площадь с зонами для пикников, фитнеса, проведения массовых семейных праздников, а также столиками и скамейками для отдыха, работы или настольных игр на свежем воздухе.

В.Жидкин рассказал, что большое внимание в концепции уделено всестороннему развитию детей. "Помимо обычных горок и качелей, здесь появится собственный панда-парк и целый детский город с игрушечными дорогами и домами", - отметил руководитель департамента.

Также, по его словам, рядом появится небольшой парк скульптур. "Он выступает в качестве арт-объекта и одновременно несет развивающую функцию: в нем дети смогут познакомиться с животными севера, при этом тактильная поверхность поможет детям развивать сенсорику", - пояснил В.Жидкин.

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