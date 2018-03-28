Районного чиновника Коми задержали по делу о мошенничестве на 2,8 млн рублей

28.03.18 12:09

© РИА Новости. Илья Питалев

28 марта. Interfax-Russia.ru - В Коми возбуждено уголовное дело в отношении работника администрации Сосногорска по факту мошенничества с ущербом более 2,8 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД региону в среду.

"По предварительным данным, чиновник в период с ноября 2010 года по апрель 2013 года путем обмана и злоупотреблением доверия приобрел через подставное лицо право на квартиру общей площадью порядка 70 кв.м, находящуюся в муниципальной собственности", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Также пресс-служба отмечает, что сотрудниками органов внутренних дел в рамках уголовного дела изъята документация, проводятся необходимые следственные действия.

Подозреваемый задержан, 29 марта планируется избрание ему меры пресечения. Ведется следствие.

По данным ряда СМИ, задержанным является глава администрации Сосногорского района Коми Виктор Шомесов.