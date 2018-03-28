Оружейник Виктор Калашников скончался в Ижевске

28.03.18 12:18

Фото Ижевского государственного технического университета им.Калашникова

28 марта. Interfax-Russia.ru - Конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников, сын знаменитого оружейника Михаила Калашникова, скончался на 76-м году жизни, сообщает пресс-служба Ижевского государственного технического университета в среду.

"27 марта ушел из жизни выпускник ИМИ-ИжГТУ Виктор Михайлович Калашников - советский и российский конструктор стрелкового оружия, ведущий инженер-конструктор концерна "Калашников", кандидат технических наук, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова", - говорится в сообщении.

Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года, внес вклад в развитие отечественного стрелкового оружия. При освоении автомата Калашникова провел многочисленные исследования, выявил ряд факторов, влияющих на устойчивость, долговечность и безотказность изделия, разработал ряд узлов и деталей на уровне изобретений.

Принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов, разработал по конкурсу блокировку ударника для карабина "Медведь-3".

Участвовал в разработке и провел испытания нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием. Участвовал в работах по теме "Абакан", коллективом под его управлением были разработаны пистолеты-пулеметы "Бизон-2" и "Витязь-СН".