Два человека погибли в зоне подтопления в Алтайском крае

28.03.18 12:45

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

28 марта. Interfax-Russia.ru - Следственные органы в Алтайском крае зарегистрировали два сообщения о гибели людей в зоне подтопления, сообщает краевое управление СКР.

26 марта в селе Солонешное Солонешенского района около дома в паводковых водах было обнаружено тело местного жителя. По предварительной информации, погибший был пьян и возвращался домой со своей знакомой.

"Мужчина не справился с потоком воды, и его вынесло течением в реку Ануй", - говорится в сообщении СКР.

Второй случай зарегистрирован 27 марта 2018 года в селе Зеленый дол Петропавловского района. Эвакуированный накануне подтопления из дома мужчина позже вернулся в свое жилье, его тело обнаружили сотрудники МЧС.

"В настоящее время в рамках доследственных проверок устанавливаются все обстоятельства гибели людей, назначены необходимые судебные экспертизы. Следствием будет дана оценка своевременности и достаточности проводимых противопаводковых мероприятий", - отмечается в пресс-релизе.