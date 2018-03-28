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28.03.18 12:45
Два человека погибли в зоне подтопления в Алтайском крае
26 марта в селе Солонешное Солонешенского района около дома в паводковых водах было обнаружено тело местного жителя. По предварительной информации, погибший был пьян и возвращался домой со своей знакомой.
"Мужчина не справился с потоком воды, и его вынесло течением в реку Ануй", - говорится в сообщении СКР.
Второй случай зарегистрирован 27 марта 2018 года в селе Зеленый дол Петропавловского района. Эвакуированный накануне подтопления из дома мужчина позже вернулся в свое жилье, его тело обнаружили сотрудники МЧС.
"В настоящее время в рамках доследственных проверок устанавливаются все обстоятельства гибели людей, назначены необходимые судебные экспертизы. Следствием будет дана оценка своевременности и достаточности проводимых противопаводковых мероприятий", - отмечается в пресс-релизе.
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