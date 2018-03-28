Метеорологи ждут весеннее потепление в Москве и Подмосковье на выходных

28.03.18 12:55

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

28 марта. Interfax-Russia.ru - Метеорологи прогнозируют по-настоящему весеннее потепление в Москве и Подмосковье: дневной "плюс" на выходных и до +11 в понедельник, заявил "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Несмотря на разгар зимы в мартовском исполнении, есть приятная информация. По расчетам, которые мы только что провели, в выходные ожидается смена циркуляции - с запада к нам приблизится зона низкого давления, что приведет к повышению температуры. Весна покажет свое обличье", - сказал Р.Вильфанд агентству в среду.

Четверг и пятница будут холодными: ночью зимние -10...-12, днем столбики термометров будут едва дотягивать до 0...+1: в дневные часы греть землю будет теплое солнце, в темное время суток безоблачное небо не позволит теплу задержаться надолго.

Смена погоды в выходные принесет облака, осадки и долгожданное тепло. В субботу ночью еще -4, но днем уже "вполне симпатичные +3...+5", сказал метеоролог. В воскресенье, 1 апреля, потепление закрепится: днем +6, а по области до +7 тепла. А в понедельник, 2 апреля, в дневные часы будет уже +6...+11 градусов, и даже ночью температура будет выше нулевой отметки: 0...+5.

Глава Гидрометцентра вместе с тем призвал не забывать, что погода в апреле очень изменчива, и не исключил похолоданий.

"Конечно же, это не окончательный приход весны: высота снега 44 см - это более чем два раза превышает обычную нормальную высоту снега. Да, будут возвращаться отрицательные температуры ночью, и постоянных плюс десять днем ждать пока все-таки не стоит", - отметил собеседник агентства.