В Дагестане задержали "телефонную террористку", из-за которой эвакуировали колледж

28.03.18 13:21

© РИА Новости. Владимир Песня

28 марта. Interfax-Russia.ru - Полицейские допрашивают в Дагестане девушку, которая сделала ложный звонок о минировании одного из колледжей, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе республиканского МВД в среду.

"Поступил звонок, что один из колледжей в Махачкале заминирован. Срочно выехала полиция и "скорая". После проверки взрывотехники и кинологи заявили о том, что ничего опасного не найдено", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что личность человека, сообщившего о минировании, удалось установить.

"Это оказалась девушка. Она задержана. Сейчас она объясняет дознавателям, зачем она это сделала", - сказал собеседник.