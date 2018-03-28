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28.03.18 13:57
Подстанция скорой помощи откроется в промзоне на юге Москвы
"Подстанцию скорой медицинской помощи на 20 машиномест введут во втором квартале этого года в промзоне "Котляково", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.
Он пояснил, что сейчас завершается внутренняя отделка и монтаж оборудования.
Подстанция разместится в 3-этажном здании площадью 3,6 тыс. кв.м. Первый этаж займут стоянка для машин скорой помощи, мойка, диспетчерская и помещение охраны, комната оказания амбулаторной помощи.
На втором этаже будут находиться комнаты отдыха, столовая, помещения для сушки верхней одежды.
На третьем этаже здания будет храниться медицинское оборудование и инструменты. Также там разместится зал совещаний, комнаты психологической разгрузки, учебно-методический класс и столовая.
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