Подстанция скорой помощи откроется в промзоне на юге Москвы

28.03.18 13:57

© РИА Новости. Евгений Биятов

28 марта.Interfax-Russia.ru - Подстанцию скорой помощи откроют в скором времени на территории промзоны "Котляково" на юге Москвы, сообщает в среду пресс-служба столичного департамента строительства.

"Подстанцию скорой медицинской помощи на 20 машиномест введут во втором квартале этого года в промзоне "Котляково", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.

Он пояснил, что сейчас завершается внутренняя отделка и монтаж оборудования.

Подстанция разместится в 3-этажном здании площадью 3,6 тыс. кв.м. Первый этаж займут стоянка для машин скорой помощи, мойка, диспетчерская и помещение охраны, комната оказания амбулаторной помощи.

На втором этаже будут находиться комнаты отдыха, столовая, помещения для сушки верхней одежды.

На третьем этаже здания будет храниться медицинское оборудование и инструменты. Также там разместится зал совещаний, комнаты психологической разгрузки, учебно-методический класс и столовая.