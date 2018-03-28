МЧС начало проверку торговых комплексов с кинозалами и развлекательными центрами

28.03.18 14:14

© РИА Новости. Максим Богодвид

Москва. 28 марта. Interfax-Russia.ru - МЧС до середины апреля проверит функционирование систем пожаротушения, сигнализации и пути эвакуации в торговых центрах в России после пожара в Кемерово.

"По поручению Генеральной прокуратуры во всех субъектах Российской Федерации проходят проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры и кинозалы. В составе инспекторских комиссий работают сотрудники территориальных подразделений МЧС России", - говорится в сообщении МЧС, размещённом на сайте ведомства.

В нем отмечается, что специалисты надзорных органов министерства обращают особое внимание на функционирование систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, наличие средств пожаротушения.

"Оценивается также уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и иные внештатные аварийные ситуации",- добавили в ведомстве.

"Завершить проверки планируется до 16 апреля 2018г", - сообщили в МЧС.