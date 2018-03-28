Предприятия Башкирии в 2017г увеличили прибыль на 63,3%

28.03.18 14:17

© РИА Новости. Максим Богодвид

28 марта. Interfax-Russia.ru - Предприятия Башкирии в 2017 году получили 264,5 млрд рублей прибыли (сальдированный финансовый результат), что на 63,3% больше показателя 2016 года, сообщает Башкортостанстат.

Наибольшая доля в общем объеме прибыли принадлежит компаниям, осуществляющим деятельность в сфере обрабатывающих производств - 226,1 млрд рублей, транспортировки и хранения - 11,6 млрд рублей, профессиональной, научной и технической деятельности - 10,6 млрд рублей, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха - 9,6 млрд рублей, строительстве - 3,5 млрд рублей.

Среди субъектов Приволжского федерального округа по сумме сальдированной прибыли регион занимает 2-е место, уступая Татарстану, среди субъектов Российской Федерации - 9-е место (сальдированная прибыль организаций РФ - 10 трлн рублей).

При этом доля убыточных организаций республики за 2017 год составила 21,3%, сумма убытка - 24,5 млрд рублей (за 2016 год - 20,5% и 12,3 млрд рублей соответственно).

По данным статведомства, в республике самый низкий процент убыточных организаций среди субъектов Приволжского федерального округа, среди субъектов Российской Федерации - 5-е место (по Российской Федерации доля убыточных организаций за 2017 год составила 26,3%).