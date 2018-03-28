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28.03.18 14:57

Тулеев просит привлечь к ответственности собственника ТРЦ "Зимняя вишня", находящегося в Австралии

© РИА Новости. Александр Кряжев
28 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сообщил, что обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой привлечь к ответственности виновных за пожар в ТРЦ "Зимняя вишня".

"Я обратился к главе государства Владимиру Владимировичу Путину и попросил, (. . .) чтобы никто не уезжал, чтобы до конца провели расследование, чтобы всех виновных реально достали, привлекли к ответственности. Без этой помощи (федеральной - ИФ) мы не сможем", - заявил А.Тулеев в видеообращении.

"Ну он сидит до сих пор, собственник, в Австралии. Я не дотянусь до этой Австралии", - сказал А.Тулеев.

При этом он призвал не допустить, чтобы вся ответственность за трагедию свалилась на "сторожа, биллетершу".

"Основные, реальные виновники (. . .) не важно, где он, кем работает - привлечь к ответственности", - подчеркнул глава Кемеровской области.

Ранее основной бенефициар кондитерского холдинга "КДВ Групп" Денис Штенгелов, находящийся в Австралии, сообщил "Интерфаксу", что через подконтрольные ему юрлица АО "Кондитерус ком" и ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) является одним из совладельцев ТРЦ "Зимняя вишня". "Я как физическое лицо являюсь совладельцем части торгового комплекса. (. . .) Но "КДВ" не является собственником торгового центра, у него другие акционеры еще есть. "КДВ" никакого отношения не имеет. Я имею - как физическое лицо", - заверил Д.Штенгелов.

Д.Штенгелов также сообщил "Интерфаксу" в понедельник, что собирался вернуться в Россию "через какое-то время".

Вместе с тем, по данным "СПАРК-Интерфакс", и АО "КДВ", и ООО "КДВ Групп" все же находятся в цепочке собственников ТРЦ "Зимняя вишня". Так, по словам Д.Штенгелова, непосредственным собственником ТРЦ является ККК, которое на 100% принадлежит ООО "КДВ Групп". В свою очередь ООО "КДВ Групп" является 100%-ной "дочкой" АО "КДВ". И уже АО "КДВ" на 99,8% является дочерним по отношению к АО "Кондитерус ком". Актуальных данных о собственнике "Кондитерус кома" в ЕГРЮЛе и материалах Росстата нет, однако ранее в материалах Арбитражного суда Томской области фигурировала информация, что совладельцами этого юрлица являются Д.Штенгелов, Игорь Семенов и Мария Каржилова, каждый из них владеет более 20% акций. Кроме того, Д.Штенгелов устно подтвердил "Интерфаксу", что является совладельцем "Кондитерус кома".

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