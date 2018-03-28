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28.03.18 15:12
Путин поручил премьеру оказать дополнительную помощь семьям погибших и пострадавшим от пожара в Кемерово
"Если нужно (дополнительно), конечно, следует оказать помощь семьям погибших и пострадавшим", - заявил В.Путин в среду на совещании по экономическим вопросам.
"Краевые власти будут делать все необходимое, но если требуется помощь со стороны федерального центра, прошу вас обратить на это внимание и сделать все необходимое со стороны федерального правительства", - обратился В.Путин к премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Со своей стороны Д.Медведев напомнил, что "ряд решений уже принят".
"Посмотрим, что еще мы можем предпринять", - добавил премьер.
Перед началом работы участники совещания минутой молчания почтили память погибших в результате пожара 25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово.
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