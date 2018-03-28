Путин поручил премьеру оказать дополнительную помощь семьям погибших и пострадавшим от пожара в Кемерово

28.03.18 15:12

© РИА Новости. Александр Кряжев

28 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству оказать дополнительную помощь семьям погибших и пострадавшим от пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

"Если нужно (дополнительно), конечно, следует оказать помощь семьям погибших и пострадавшим", - заявил В.Путин в среду на совещании по экономическим вопросам.

"Краевые власти будут делать все необходимое, но если требуется помощь со стороны федерального центра, прошу вас обратить на это внимание и сделать все необходимое со стороны федерального правительства", - обратился В.Путин к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Со своей стороны Д.Медведев напомнил, что "ряд решений уже принят".

"Посмотрим, что еще мы можем предпринять", - добавил премьер.

Перед началом работы участники совещания минутой молчания почтили память погибших в результате пожара 25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово.