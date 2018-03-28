Ушел из жизни Олег Анофриев

28.03.18 15:47

© РИА Новости. Галина Кмит

28 марта. Interfax-Russia.ru - Народный артист России Олег Анофриев скончался в возрасте 87 лет.

"Только что не стало Олега Анофриева. Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище. Спасибо, что одарили меня общением и дружбой. Царствие небесное", - написал актер Александр Олешко в соцсети Instagram.

О.Анофриев прославился как актер, певец и автор песен.

Окончил Школу-студию МХАТ, после был принят в труппу московского Центрального детского театра. Также служил в театре имени Маяковского, театре имени Моссовета.

Снимался в фильмах : "В добрый час!", "Коллеги", "Сказка о потерянном времени", "Человек с бульвара Капуцинов" и других. Озвучивал мультфильмы "Бременские музыканты", "Что такое хорошо и что такое плохо", "Отважный Робин Гуд" и другие.