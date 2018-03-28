Ивановская область в 2018г утроит финансирование газификации села, выделит 287 млн руб

28.03.18 15:59

© РИА Новости. Александр Кондратюк

28 марта. Interfax-Russia.ru - Ивановская область в 2018 году направит на газификацию сельских населенных пунктов 286 млн 999 тыс. рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса строительства и архитектуры облправительства.

"Это на 200 млн 899 тыс. рублей или в 3,3 раза больше, чем в 2017 году", - отметил сотрудник пресс-службы.

В том числе из бюджета региона выделено 139 млн 599 тыс. рублей в рамках подпрограммы "Развитие газификации Ивановской области" в виде субсидий восьми муниципальным образованиям на разработку или корректировку ПСД и газификацию населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры.

Еще 147 млн 400 тыс. рублей выделено из резервного фонда губернатора Ивановской области на газификацию семи кооперативов, объединяющих 21 населенный пункт. В перечень вошли кооперативы "Афанасьево", "Уют", "Деревенька" Комсомольского района, "Искра", "Поречье", "Красный мост" Вичугского района и "Лежневский" в Лежневском районе.

"Всего на средства из резервного фонда главы региона запланировано газифицировать 368 жилых домов в 25 населенных пунктах трех муниципальных районов", - уточнил сотрудник пресс-службы.

По его словам, в 2017 году введено в эксплуатацию 217,36 км газопроводов, газифицировано более 3 тыс. домовладений и квартир в 18 сельских населенных пунктах в Ивановском, Кинешемском, Лежневском, Палехском, Шуйском, Фурмановском, Пучежском и Юрьевецком районах.

По данным департамента, уровень газификации Ивановской области составляет 76,9%, что на 8,8 п.п больше аналогичного среднероссийского показателя.