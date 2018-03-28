В московском регионе создают информбазу для владельцев домашних животных

28.03.18 16:02

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

28 марта. Interfax-Russia.ru - Информационная база для владельцев домашних животных с широким спектром разделов - от поиска потерявшегося питомца до его электронной ветеринарной карты - появится в столичном регионе во второй половине 2018 года.

"В настоящий момент ведётся работа по созданию информационной базы. Это проект совместный с департаментом информационных технологий, там будет очень широкий функционал. И возможность записи на приём к ветеринару, и рейтинг ветеринарных специалистов, в также ведение электронных болезней животных", - сообщил на пресс-конференции в среду председатель комитета ветеринарии Москвы, главный государственный ветеринарный инспектор города Алексей Сауткин.

По его словам, сейчас ведётся разработка этой базы, а в конце второго - начале третьего квартала проект будет закончен.

А.Сауткин также сообщил, что один из разделов базы - "поиск домашних животных". "Где можно вносить чип и будут выскакивать сведения, если животное будет найдено. Поэтому мы всех призываем идентифицировать животное, когда в чип заносится привязка к конкретному хозяину", - отметил он.