|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
28.03.18 16:02
В московском регионе создают информбазу для владельцев домашних животных
"В настоящий момент ведётся работа по созданию информационной базы. Это проект совместный с департаментом информационных технологий, там будет очень широкий функционал. И возможность записи на приём к ветеринару, и рейтинг ветеринарных специалистов, в также ведение электронных болезней животных", - сообщил на пресс-конференции в среду председатель комитета ветеринарии Москвы, главный государственный ветеринарный инспектор города Алексей Сауткин.
По его словам, сейчас ведётся разработка этой базы, а в конце второго - начале третьего квартала проект будет закончен.
А.Сауткин также сообщил, что один из разделов базы - "поиск домашних животных". "Где можно вносить чип и будут выскакивать сведения, если животное будет найдено. Поэтому мы всех призываем идентифицировать животное, когда в чип заносится привязка к конкретному хозяину", - отметил он.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket