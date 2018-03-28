Автосалон загорелся на севере Петербурга

28.03.18 16:08

© РИА Новости. Вадим Брайдов

28 марта. Interfax-Russia.ru - Пожарные ликвидируют возгорание в здании дилерского центра Рольф Лахта Hyundai на севере Петербурга, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе группы компаний "Рольф"

"Подтверждаем информацию о том, что салон горит", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей пожара.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС города, информация о возгорании в здании по улице Савушкина, 103 поступила в 15.22, ранг пожара повышен до № 1 БИС, горение происходит в здании автоцентра, площадь пожара уточняется.

"Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено девять единиц техники и 44 человека личного состава", - говорится в сообщении.