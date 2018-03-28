Площадь пожара в дилерском центре "Рольф Лахта" в Петербурге возросла в 10 раз

28.03.18 16:20

© РИА Новости. Владимир Астапкович

28 марта. Interfax-Russia.ru - Площадь пожара в автосалоне на севере Санкт-Петербурга возросла в 10 раз, объявлен повышенный номер сложности, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

"Площадь пожара увеличилась с 50 до 500 кв.м, присвоен второй номер(сложности)", - сказали в главке.

Ранее в пресс-службе группы компаний "Рольф" сообщили "Интерфаксу", что пожарные ликвидируют возгорание в здании дилерского центра Рольф Лахта Hyundai на севере Петербурга. "Подтверждаем информацию о том, что салон горит", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей пожара.

Как сообщила ранее пресс-служба Главного управления МЧС города, информация о возгорании в здании по улице Савушкина, 103 поступила в 15:22, ранг пожара повышен до № 1 БИС, горение происходит в здании автоцентра.

"Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено девять единиц техники и 44 человека личного состава", - говорится в сообщении.

Пользователи социальных сетей делятся фотографиями и видеозаписями с места пожара, на которых виден столб дыма и вырывающееся из здания пламя.

Источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил "Интерфаксу", что существует угроза распространения огня. По его словам, первоначальная площадь пожара составляла порядка 50 кв.м, "однако огонь быстро распространяется". "Применяются силы и средства для того, чтобы не допустить перехода на соседние строения", - сказал источник.

Из дилерского центра, как сообщалось, эвакуируется персонал и посетители.