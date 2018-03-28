Арестован замдиректора фонда капремонта Удмуртии, обвиняемый в присвоении в крупном размере

28.03.18 16:44

© РИА Новости. Виталий Белоусов

28 марта. Interfax-Russia.ru - Первомайский районный суд Ижевска заключил под стражу заместителя директора Фонда капремонта общего имущества в многоквартирных домах Удмуртии Алексея Горбунова, обвиняемого в присвоении имущества в крупном размере, сообщает пресс-служба управления судебного департамента республики в среду.

А.Горбунов обвиняется по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере). Подробности уголовного дела не раскрываются.

"Суд ходатайство (следствия - ИФ) удовлетворил и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 22 мая 2018 года включительно", - говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-служба Первомайского суда Ижевска уточняет, что 40-летний замдиректора фонда обвиняется в "совершении тяжкого преступления коррупционной направленности", речь идет о сумме 13 млн рублей.

При избрании меры пресечения суд учел, что обвиняемый может скрыться, оказать воздействие на свидетелей, уничтожить улики или иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, отмечает пресс-служба суда.