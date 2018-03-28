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28.03.18 16:51

Перевозки детей на автобусах из-за метели будут отменены в нескольких районах Тюменской области

© РИА Новости. Алексей Даничев
28 марта. Interfax-Russia.ru - Наряды ДПС в Тюменской области перешли на усиленный режим работы в связи с надвигающейся на регион непогодой, сообщает в среду областное управление ГИБДД.

"Дополнительные наряды ДПС выйдут на дежурство на трассы уже в ночную смену", - отмечается в сообщении.

Кроме того, из-за метели и возможного обледенения дорог в Ишиме, Абатском, Сорокинском, Ишимском и Викуловском районах в четверг будут отменены перевозки детей на автобусах.

ГИБДД рекомендует водителям из-за непогоды по возможности отложить дальние поездки.

Согласно прогнозу Тюменского гидрометцентра, в регионе ожидаются снегопады, метели, порывы ветра могут достигать 18 м/с, на дорогах возможны снежные заносы.

В ночь на пятницу резко похолодает до 17 градусов мороза.

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