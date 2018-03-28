Движение фур ограничено на трассе М5 в Башкирии из-за снегопада

28.03.18 16:56

© РИА Новости. Максим Богодвид

28 марта. Interfax-Russia.ru - Часть трассы М5 (Урал) в Башкирии закрыта для грузовых автомобилей из-за сильного снегопада, сообщила пресс-служба УГИБДД по республике в среду.

"В связи с ухудшением погодных условий 28 марта введено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" с 1480 по 1549 км", - говорится в сообщении.

Ограничение действует до 20:00 часов местного времени (18:00 мск). В случае продолжения снегопада время может быть изменено.

ГИБДД республики рекомендует водителям быть внимательным на дорогах, соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.