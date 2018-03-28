Повышена сложность пожара в высотке на севере Петербурга

28.03.18 17:10

© РИА Новости. Алексей Даничев

28 марта. Interfax-Russia.ru - Спасатели эвакуируют жильцов высотного дома на севере Петербурга, где произошло возгорание; сложность пожара повышена.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС города в среду, информация о возгорании в электрощитовой в 23-этажном доме по Коломяжскому проспекту 15 корпус 2 поступила около 16.20, на место оперативно прибыли пожарные и приступили к эвакуации.

"Горение происходило на 18 этаже, в связи с этим на этажах выше произошло сильное задымление. Ранг пожара повышен до второго, так как многие жильцы просили о помощи. Эвакуация по маршевым лестницам продолжается", - сказал собеседник.

Как сообщалось, на севере города в настоящее время также идет тушение пожара в автодилерском центре "Рольф Лахта". Оба пожара - в Приморском районе.