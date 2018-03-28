Финансовые проблемы привели к пожару в ТЦ "Зимняя вишня" - Бастрыкин

28.03.18 17:19

© РИА Новости. Александр Кряжев

28 марта. Interfax-Russia.ru - Следствие выходит на версию, что причиной пожара в Кемерово стало безобразное отношение к обеспечению строительного комплекса, финансированию, заявил глава СКР Александр Бастрыкин.

"Чтобы укрепить версию, на которую мы сегодня выходим, - на безобразное отношение к обеспечению строительного комплекса, финансирование, почему такие проверки (объекта были), нам потребуется привлечение сторонних организаций, поэтому это потребует некоторого дополнительного времени", - доложил А.Бастрыкин президенту РФ Владимиру Путину в среду.

По словам А.Бастрыкина, следствие считает маловероятной версию возникновения пожара в ТЦ в Кемерово от открытого огня.

"Выдвигаются две основных версии - это неисправность системы противопожарной безопасности, и вторая версия, которая выдвигается лицами, которые привлекаются нами к уголовной ответственности, - должностные лица и специалисты - они утверждают, что возможен самоподжог с помощью открытого огня. Первые наши результаты показывают, что это маловероятная версия", - сказал А.Бастрыкин.

Он также заявил, что следствие изучит правомерность предоставления здания, где располагалась "Зимняя вишня", для эксплуатации в качестве торгового центра.

"Мы назначаем экспертизу в специальных учреждения Москвы и Санкт-Петербурга. Это экспертиза пожаротушения, это экспертиза по строительному вопросу, насколько можно было вообще это здание изначально использовать в качестве центра, была назначена экспертиза финансово-экономическая", - сказал А.Бастрыкин.

По его словам, сейчас идет в полном объеме изучение массива документов, с тем чтобы "установить юридическую законность передачи этого здания".

Кроме того, продолжил А.Бастрыкин, изучаются договоры, заключенные "на все виды обеспечения", прежде всего противопожарной безопасности.

По его словам, в настоящее время Следственный комитет активно работает с администрацией города, прежде всего с мэрией, и "теми людьми, которые давали разрешение на использование этого центра".

"Мы ведем их допросы", - сказал А.Бастрыкин.