Путин потребовал провести расследование трагедии в Кемерово максимально объективно

28.03.18 17:16

© РИА Новости. Григорий Сысоев

28 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что следственные органы по расследованию пожара в торговом центре в Кемерово будут делать выводы на основе закона, вне зависимости от должностного положения любого из причастных к этой трагедии.

"Очень важно, чтобы всем было понятно, что следствие будет делать выводы, исходя из норм закона, и вне зависимости от какого-бы то ни было должностного положения любого из людей, которые причастны к этой трагедии", - сказал В.Путин на встрече с главой СКР Александром Бастрыкиным и главой Минздрава Вероникой Скворцовой.

Президент подчеркнул, что необходимо ответить на все возникшие вопросы.

"Неделю не работала сигнализация. Почему? Неделю не ремонтировалась! Почему вручную не включали, хотя ручной привод работал? Почему двери оказались закрыты? Почему там использовали горючие материалы? Там масса вопросов. Легче всего свалить на злоумышленников, хотя и эта версия должна быть отработана", - сказал В.Путин.

А.Бастрыкин пообещал разобраться со всеми вопросами системно.

"Докладывайте мне регулярно", - поручил В.Путин.

Президент РФ также заявил, что расследование трагедии в Кемерово должно быть максимально объективным и прозрачным, необходимо получить ответы на многие вопросы.

"Это расследование должно быть, как обычно, максимально объективным, но оно должно быть и максимально прозрачным в данном случае", - сказал В.Путин.

Глава государства подчеркнул, что в случае, если какая-то версия произошедшего подтвердится, "она должна быть обоснована данными, экспертизами техническими, строительными, финансовыми и т.д.".

"Но чего бы там ни было и к каким бы выводам следствие не пришло, остается все-таки непонятным, почему ничего не сделано для исправления вышедшей из строя системы сигнализации? Почему вручную не была использована кнопка оповещения, почему двери оказались закрытыми? Там очень много "почему", - отметил В.Путин.

Президент сообщил, что накануне видел документ об осмотре здания в 2016 году, "в том числе сотрудниками противопожарной службы". "Что прочитал? Странно даже звучит: "без замечаний" ", - сказал В.Путин.

Президент РФ поручил главе Следственного комитета направить в Кемерово столько сотрудников, сколько необходимо для оперативного расследования, особо подчеркнув, что оно должно вестись на высокопрофессиональном уровне.

"Столько, сколько нужно людей, столько туда и направьте с тем, чтобы не затягивать ничего. Но, естественно, само собой разумеется, работа должна вестись на высокопрофессиональном уровне", - сказал В.Путин.

Глава государства поинтересовался у А.Бастрыкина, сколько примерно времени потребуется на проведение экспертиз, и получил ответ, что этот процесс "не скорый", практика показывает, что строительные, финансовые и экономические экспертизы занимают четыре-пять месяцев.

Вместе с тем, А.Бастрыкин пообещал максимально ускорить этот процесс и попросить коллег-экспертов создать укрупненные группы для проведения экспертиз. Тем не менее, по его словам, этот процесс все равно займет время от трех месяцев.

Одновременно глава Следственного комитета добавил, что экспертиза будет независимой, вневедомственной, наряду с экспертизой Следственного комитета.

"Чтобы укрепить версию, на которую мы сегодня выходим - на безобразное отношение к обеспечению строительного комплекса, финансирования, почему такие проверки (объекта были), нам потребуется привлечение сторонних организаций, поэтому это потребует некоторого дополнительного времени", - сказал А.Бастрыкин.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

Пожар унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Пострадали 76 человек.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" (ст. 109 УК РФ), "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ст. 219 УК РФ) и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ст. 238 УК РФ), которое расследует Главное следственное управление СК.

Ранее сообщалось, что задержаны и допрошены пятеро подозреваемых по делам о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

Во вторник Заводский суд Кемерово суд продлил срок задержания до 72 часов технического директора ТРЦ "Зимняя вишня" Георгия Соболева, управляющей Надежды Судденок, Александра Никитина и Игоря Полозиненко - сотрудника и руководителя компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ.

В среду суд арестовал до 25 мая Н.Судденок. На два месяца суд также арестовал охранника ТРЦ "Зимняя вишня" Сергея Антюшина, который не включил систему оповещения о пожаре.

Президент РФ объявил 28 марта днем общенационального траура.