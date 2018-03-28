Власти Удмуртии намерены провести санацию ряда проблемных сельхозпредприятий

28.03.18 17:49

© РИА Новости. Павел Лисицын

28 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Удмуртии планируют провести санацию проблемных сельхозпредприятий путем их объединения с более крупными и успешными, сообщила и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова журналистам в среду.

"Санация - это, скажем так, мы хотим "прокачать" наши хозяйства слабые и попытаться их либо объединить, если есть такая возможность с точки зрения территориальной - а такие возможности по отдельным хозяйствам есть - либо присоединить к более крупным соседям", - сказала О.Абрамова.

По ее словам, этот шаг позволит сохранить сельхозпредприятия, которые в ряде случаев являются основными источниками доходов для жителей сел и деревень.

О.Абрамова уточнила, что в настоящее время в Удмуртии 48 проблемных сельхозпредприятий. Она подчеркнула, что власти не собираются проводить санацию насильно и "ни у кого ничего отбирать", и отметила, что понимает, что все 48 предприятий на санацию не согласятся. По ее словам, многие малые сельхозпредприятия не хотят терять самостоятельность, а крупные - брать на себя дополнительную нагрузку.

При этом она подчеркнула, что заинтересованность в объединении со стороны ряда хозяйств есть.

"Предприятия некоторые, я вас уверяю, сами говорят: нам надо помочь, мы бы хотели бы уже (. . .) с кем-нибудь объединиться", - сказала и.о. министра сельского хозяйства Удмуртии.

Крупным предприятиям, по ее словам, это может быть интересно для получения дополнительных земельных площадей и ферм.

О.Абрамова сообщила, что в настоящее время Минсельхоз республики совместно с главами муниципальных образований определяют перечень организаций, которые войдут в процесс санации, и вырабатывают ее механизмы. "Мы рассматриваем сегодня вопрос предоставления каких-то компенсаций (для предприятий - ИФ), возмещения расходов на то, чтобы провести вот эту реорганизацию", - отметила она.