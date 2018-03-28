Пожар в высотке на севере Петербурга локализован

28.03.18 17:56

© РИА Новости. Варвара Гертье

28 марта. Interfax-Russia.ru - Пожарные локализовали возгорание в многоэтажке на севере Санкт-Петербурга.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС города, возгорание локализовано в 17.19 мск. Из дома эвакуированы 60 человек, из них восемь - по автолестнице.

"Горел электрощит и кабель с 13 по 18 этаж длиной 100 погонных метров. Из-за этого произошло сильное задымление. В настоящее время идет проветривание помещения. Пострадавших нет", - сказал собеседник.