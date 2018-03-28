28.03.18 18:03

© РИА Новости. Григорий Сысоев

28 марта. Interfax-Russia.ru - Следствие считает маловероятной версию возникновения пожара в ТЦ в Кемерово от открытого огня, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Выдвигаются две основных версии - это неисправность системы противопожарной безопасности, и вторая версия, которая выдвигается лицами, которые привлекаются нами к уголовной ответственности, - должностные лица и специалисты - они утверждают, что возможен самоподжог с помощью открытого огня. Первые наши результаты показывают, что это маловероятная версия", - сказал А.Бастрыкин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.

Глава государства пригласил А.Бастрыкина и министра здравоохранения Веронику Скворцову для того, чтобы те доложили президенту о мероприятиях в рамках ликвидации последствий трагедии.

По словам А.Бастрыкина, в расследовании трагедии участвуют 104 криминалиста и следователя, завершен осмотр места происшествия.

"Мы назначаем экспертизу в специальных учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга. Это экспертиза пожаротушения, это экспертиза по строительному вопросу, насколько можно было вообще это здание изначально использовать в качестве центра. Была назначена экспертиза финансово-экономическая", - сказал А.Бастрыкин.

По его словам, сейчас идет в полном объеме изучение массива документов с тем, чтобы "установить юридическую законность передачи этого здания".

Кроме того, изучаются договоры, заключенные "на все виды обеспечения", прежде всего, противопожарной безопасности.

По его словам, в настоящее время Следственный комитет активно работает с администрацией города, прежде всего, с мэрией, и "с теми людьми, которые давали разрешение на использование этого центра".

"Мы ведем их допросы", - сказал А.Бастрыкин.

По его словам, следствие даст правовую оценку принимавшимся решениям.

"Внимательно изучаем то, как соответствующие контролирующие структуры и органы, начиная с момента функционирования центра с 2016 г. проводили профилактические проверки. Есть основания полагать, что это делалось, мягко говоря, не слишком добросовестно", - сказал А.Бастрыкин.

Он отметил, что никаких мер по устранению неполадок в системе пожаротушения в здании в Кемерово не было принято за всю неделю с того момента, когда она сломалась.

А.Бастрыкин привел еще один факт: "Начальник ЧОПа, которое охраняло здание, после начала пожара, не включив систему оповещения людей, сам покинул здание".

"Я предполагаю в субботу прибыть в Кемерово (...) и при необходимости повстречаться с представителями потерпевших", - сказал А.Бастрыкин.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

Пожар унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Пострадали 76 человек.