Национальная трагедия: вся Россия скорбит о жертвах пожара в Кемерове
  
Курс на космос: "Калашников" намерен заняться разработками многоразовых космических кораблей
   
ЕС и США ответят: Москва готовит ответ на масштабную высылку дипломатов
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
25.01.18   14:28

06.12.17   10:49

22.11.17   16:46
 
Главные события
28.03.18 18:03

Следствие считает маловероятной версию возникновения пожара в ТЦ В Кемерово от открытого огня

© РИА Новости. Григорий Сысоев
28 марта. Interfax-Russia.ru - Следствие считает маловероятной версию возникновения пожара в ТЦ в Кемерово от открытого огня, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Выдвигаются две основных версии - это неисправность системы противопожарной безопасности, и вторая версия, которая выдвигается лицами, которые привлекаются нами к уголовной ответственности, - должностные лица и специалисты - они утверждают, что возможен самоподжог с помощью открытого огня. Первые наши результаты показывают, что это маловероятная версия", - сказал А.Бастрыкин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.

Глава государства пригласил А.Бастрыкина и министра здравоохранения Веронику Скворцову для того, чтобы те доложили президенту о мероприятиях в рамках ликвидации последствий трагедии.

По словам А.Бастрыкина, в расследовании трагедии участвуют 104 криминалиста и следователя, завершен осмотр места происшествия.

"Мы назначаем экспертизу в специальных учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга. Это экспертиза пожаротушения, это экспертиза по строительному вопросу, насколько можно было вообще это здание изначально использовать в качестве центра. Была назначена экспертиза финансово-экономическая", - сказал А.Бастрыкин.

По его словам, сейчас идет в полном объеме изучение массива документов с тем, чтобы "установить юридическую законность передачи этого здания".

Кроме того, изучаются договоры, заключенные "на все виды обеспечения", прежде всего, противопожарной безопасности.

По его словам, в настоящее время Следственный комитет активно работает с администрацией города, прежде всего, с мэрией, и "с теми людьми, которые давали разрешение на использование этого центра".

"Мы ведем их допросы", - сказал А.Бастрыкин.

По его словам, следствие даст правовую оценку принимавшимся решениям.

"Внимательно изучаем то, как соответствующие контролирующие структуры и органы, начиная с момента функционирования центра с 2016 г. проводили профилактические проверки. Есть основания полагать, что это делалось, мягко говоря, не слишком добросовестно", - сказал А.Бастрыкин.

Он отметил, что никаких мер по устранению неполадок в системе пожаротушения в здании в Кемерово не было принято за всю неделю с того момента, когда она сломалась.

А.Бастрыкин привел еще один факт: "Начальник ЧОПа, которое охраняло здание, после начала пожара, не включив систему оповещения людей, сам покинул здание".

"Я предполагаю в субботу прибыть в Кемерово (...) и при необходимости повстречаться с представителями потерпевших", - сказал А.Бастрыкин.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

Пожар унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Пострадали 76 человек.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  28.03.18 16:02
В московском регионе создают информбазу для владельцев домашних животных
.
  28.03.18 15:37
Собянин поддержал социально-значимые проекты благотворительных фондов
.
  28.03.18 13:57
Подстанция скорой помощи откроется в промзоне на юге Москвы
.
  28.03.18 12:55
Метеорологи ждут весеннее потепление в Москве и Подмосковье на выходных
.
  28.03.18 12:01
Парк с детским городком и скульптурами зверей Карелии появится в Западном Бутово
.
  28.03.18 09:31
Москва продолжает вспоминать жертв трагедии в Кемерово
.
  27.03.18 16:57
В центре Москвы вспоминают жертв пожара в Кемерово
.
  27.03.18 12:22
Оттепель вернется в Москву с пятницы
.
  27.03.18 11:10
В Москве привлекут экологических волонтеров на ЧМ по футболу
.
  27.03.18 10:58
Московские аэропорты в условиях снегопада работают в штатном режиме


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket