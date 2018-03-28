"Камчатское авиапредприятие" начало регулярные полеты с Камчатки на Чукотку

29.03.18 06:06

© РИА Новости. Игорь Зарембо

29 марта. Interfax-Russia.ru - АО "Камчатское авиационное предприятие" (КАП, принадлежит министерству земельных отношений края) открыло регулярный рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский - Анадырь, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Чукотского автономного округа.

Рейс был запланирован на 26 марта, однако было отложен на сутки из-за непогоды на Чукотке. Первый самолет с 11 пассажирами на борту приземлился в аэропорту Анадырь (Угольный) во вторник. Обратным рейсом на Камчатку в среду улетели 18 человек.

"У нас есть спрос от жителей Камчатского края, которые хотят посетить Чукотку. Также есть предложения для предпринимателей по поставкам камчатской продукции для жителей Чукотки. В целом надеемся, что новое направление будет востребовано", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимира Каюмова, прилетевшего на Чукотку первым рейсом.