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29.03.18 06:08

"Сахалинэнерго" заключило 79 договоров с получателями "дальгектаров" на подключение к электросетям

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
29 марта. Interfax-Russia.ru - Более 120 заявок от получателей "дальневосточных гектаров" на подключение к электросетям поступили в ПАО "Сахалинэнерго", сообщает в четверг пресс-служба энергокомпании.

"К настоящему времени в энергокомпанию поступила 121 такая заявка, одна из которых централизованная (на 200 участков в Долинском районе). "Сахалинэнерго" заключило с владельцами "дальневосточных гектаров" 79 договоров на технологическое присоединение суммарной мощностью более 1540 кВт", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, большая часть договоров заключена по льготной ставке 550 рублей. Согласно законодательству, льготное присоединение мощности до 15 кВт возможно, если расстояние от границ участков заявителей до электросетевых объектов составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа, и не более 500 метров в сельской местности.

"Закон, регламентирующий выдачу "дальгектаров", обязывает администрации муниципальных образований организовать создание инженерной инфраструктуры. Это возможно, если участки двадцати и более участников программы являются смежными, компактно расположены и находятся в границах населенного пункта или на расстоянии не более 20 км от него", - отмечает пресс-служба.

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