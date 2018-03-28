Жители Алтайского края испытывают стресс из-за паводка

29 марта. Interfax-Russia.ru - Несколько школ и детских садов пострадали в Алтайском крае во время наступления первой волны паводка, сообщает в четверг пресс-центр правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Карлина.
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"Жители пострадавших районов испытали большой стресс, но благодаря своевременной эвакуации людей, имущества, сельхозживотных не допущено значительных потерь. (...) Одна из первоочередных задач - приведение в порядок пострадавших от паводка школ за период каникул. Пострадали и некоторые дошкольные учреждения. Начались работы по осмотру и оценке мостовых конструкций. Мы должны решить, где можно провести ремонт, а где необходимо строительство новых мостовых сооружений", - цитирует пресс-центр слова губернатора.
Он отметил, что паводковая ситуация развивается по очень сложному сценарию. Однако в период подготовки власти предусматривали и такой вариант. Информацию об особенностях развития этого сценария доводили до муниципалитетов: по оценке главы региона в подавляющем большинстве муниципальных образований работа организована на должном уровне.
Глава региона отметил, что в целом ситуация в регионе контролируемая: она серьезным образом изменилась в положительную сторону в территориях Краснощековского, Петропавловского, Солонешенского районов. Но начинаются проблемы в районах ниже по течению Чарыша - в Шипуновском районе, в Усть-Калманском районе.
"Ритм социально-экономической жизни в Алтайском крае серьезным образом нарушен не будет", - подчеркнул А.Карлин.