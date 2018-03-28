Жители Алтайского края испытывают стресс из-за паводка

29.03.18 06:13

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

29 марта. Interfax-Russia.ru - Несколько школ и детских садов пострадали в Алтайском крае во время наступления первой волны паводка, сообщает в четверг пресс-центр правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Карлина.

"Жители пострадавших районов испытали большой стресс, но благодаря своевременной эвакуации людей, имущества, сельхозживотных не допущено значительных потерь. (...) Одна из первоочередных задач - приведение в порядок пострадавших от паводка школ за период каникул. Пострадали и некоторые дошкольные учреждения. Начались работы по осмотру и оценке мостовых конструкций. Мы должны решить, где можно провести ремонт, а где необходимо строительство новых мостовых сооружений", - цитирует пресс-центр слова губернатора.

Он отметил, что паводковая ситуация развивается по очень сложному сценарию. Однако в период подготовки власти предусматривали и такой вариант. Информацию об особенностях развития этого сценария доводили до муниципалитетов: по оценке главы региона в подавляющем большинстве муниципальных образований работа организована на должном уровне.

Глава региона отметил, что в целом ситуация в регионе контролируемая: она серьезным образом изменилась в положительную сторону в территориях Краснощековского, Петропавловского, Солонешенского районов. Но начинаются проблемы в районах ниже по течению Чарыша - в Шипуновском районе, в Усть-Калманском районе.

"Ритм социально-экономической жизни в Алтайском крае серьезным образом нарушен не будет", - подчеркнул А.Карлин.