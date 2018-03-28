Правительство РФ разрешило проводить взрывы вблизи Байкала при реконструкции Транссиба и БАМа

29.03.18 06:42

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

29 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ внесло изменения в постановление N 643, которое регламентирует перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Документ 26 марта подписан российским премьером Дмитрием Медведевым и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ исключает из запрещенных видов деятельности на Байкале "взрывные работы в водоохранной зоне, связанные с строительством и реконструкцией объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования". При этом ограничения снимаются лишь на период строительства и реконструкции таких объектов.

По части Байкальской природной территории сейчас проходит маршрут Транссибирской железной дороги. Кроме того, на севере к побережью Байкала подходит Байкало-Амурская железная магистраль (БАМ).