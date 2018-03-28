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29.03.18 08:10
Врач-гинеколог изнасиловал 20-летнюю девушку в больнице Иркутской области
По версии следствия, инцидент произошел в середине марта в дневное время.
"Подозреваемый, находясь в одном из кабинетов ОГБУЗ "Тулунская городская больница", совершил насильственный половой акт с 20-летней девушкой", - говорится в сообщении.
Как уточнили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе СУ СКР, пострадавшая не являлась пациенткой больницы.
"Личности подозреваемого и потерпевшей не раскрываются в интересах следствия", - сказал сотрудник пресс-службы
Местные СМИ сообщают, что подозреваемый - врач-гинеколог. Жертва - студентка местного медицинского колледжа. Преступление произошло 23 марта, в этот же день мужчина был задержан на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.
Дело возбуждено по ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование).
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