Выпрыгнувший с четвертого этажа горящей "Зимней вишни" ребенок идет на поправку

29.03.18 08:13

© РИА Новости. Алексей Куденко

29 марта. Interfax-Russia.ru - Состояние здоровья 11-летнего мальчика, который выпрыгнул с четвертого этажа ТРЦ "Зимняя вишня" во время пожара, за прошедшую ночь улучшилось, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Кемеровской области со ссылкой на завотделением детской клинической больницы Александра Конева.

"Состояние ребенка с явной положительной динамикой, на сегодняшнее утро - средней тяжести. Он готов к переводу в хирургическое отделение, это будет сделано после 12:00 (08:00 мск)", - сказал А.Конев.

Он добавил, что после перевода из реанимации с мальчиком постоянно сможет находиться его бабушка, которая уже направляется в медучреждение.

Как сообщалось, 11-летний мальчик, выпрыгнувший с четвертого этажа ТРЦ "Зимняя вишня", оказался наиболее пострадавшим. У ребенка на пожаре погибли родители и младшая сестра.