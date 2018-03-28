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29.03.18 08:24
ЦБ РФ отозвал лицензию у самарского АктивКапитал Банка
Лицензия отозвана 29 марта.
"В марте текущего года банк провел ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы", - сказано в сообщении регулятора.
Приказом ЦБ 29 марта в банк назначена временная администрация.
АктивКапитал Банк - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения и предусматривает выплату возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.
АктивКапитал Банк по итогам 2017 года занял 115-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 марта текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 117-е место в банковской системе РФ.
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