Московский зоопарк с 1 апреля будет работать на час дольше

29.03.18 08:27

© РИА Новости. Евгения Новоженина

29 марта. Interfax-Russia.ru - Столичный зоопарк в связи с увеличением светового дня перейдет на новый режим работы, сообщает официальный портал московской мэрии.

С 1 апреля посетители смогут находиться на территории зоосада на час дольше, с 09:00 до 19:00, а вход и кассы будут работать с 09:00 до 18:00, говорится в сообщении.

Часть животных, чтобы они могли больше времени проводить на солнце, переводят в летние вольеры. В частности, можно будет увидеть на прогулках повзрослевшего азиатского слоненка Филимона, детеныша дикдика - карликовой антилопы, а также птенцов больших бакланов.

"Многие животные чувствуют приближение тепла, начинают вести себя более активно. Им хочется выходить из своих укрытий и прогуливаться по открытым вольерам", - рассказала порталу генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, греться на солнышке уже начали повзрослевшие котята европейской рыси.

С.Акулова уточнила, что переводить зверей в летние вольеры планируют постепенно, в течение апреля и мая, поскольку для некоторых животных очень важно, чтобы температура ночью составляла 10-15 градусов.