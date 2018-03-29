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29.03.18 08:27
Московский зоопарк с 1 апреля будет работать на час дольше
С 1 апреля посетители смогут находиться на территории зоосада на час дольше, с 09:00 до 19:00, а вход и кассы будут работать с 09:00 до 18:00, говорится в сообщении.
Часть животных, чтобы они могли больше времени проводить на солнце, переводят в летние вольеры. В частности, можно будет увидеть на прогулках повзрослевшего азиатского слоненка Филимона, детеныша дикдика - карликовой антилопы, а также птенцов больших бакланов.
"Многие животные чувствуют приближение тепла, начинают вести себя более активно. Им хочется выходить из своих укрытий и прогуливаться по открытым вольерам", - рассказала порталу генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
По ее словам, греться на солнышке уже начали повзрослевшие котята европейской рыси.
С.Акулова уточнила, что переводить зверей в летние вольеры планируют постепенно, в течение апреля и мая, поскольку для некоторых животных очень важно, чтобы температура ночью составляла 10-15 градусов.
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