ЦБ РФ отозвал лицензию у московского Лайтбанка

29.03.18 08:46

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

29 марта. Interfax-Russia.ru - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Лайтбанка (Москва), говорится в сообщении Центробанка.

Лицензия отозвана 29 марта.

"Проблемы у Лайтбанка возникли в связи с использованием высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц. При этом банк неадекватно оценивал качество кредитного портфеля. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств Лайтбанка, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков", - сказано в сообщении регулятора.

Приказом ЦБ 29 марта в банк назначена временная администрация.

Лайтбанк - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения и предусматривает выплату возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Лайтбанк по итогам 2017 года занял 419-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 марта текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 425-е место в банковской системе РФ.